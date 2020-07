Le 5 summer romance che (forse) non ti aspettavi (Di giovedì 16 luglio 2020) Ok il caldo, le zanzare, le corse in spiaggia e i bagni di mezzanotte. Ma se c’è un’altra caratteristica dell’estate è che viene universalmente considerata come la stagione dell’amore. Perché è quel momento dell’anno in cui le coppie di celebs, soprattutto quelle sbocciate in primavera, escono allo scoperto e si sentono pronte a vivere la loro storia alla luce del sole. È vero, questa prima metà del 2020 ci ha riservato un sacco di break up improvvisi: Lili Reinhart e Cole Sprouse, Noah Centineo e Alexis Ren, KJ Apa e Clara Berry… (la lista è davvero lunga). Ma si sa, per ogni relazione che muore, ce n’è un’altra che nasce. Alcune sono davvero inaspettate, altre erano già nell’aria e si sono palesate proprio sotto l’ombrellone e, infine, ci sono quelle che si rafforzano e si preparano ad affrontare insieme un nuovo inverno. Di chi stiamo parlando? Ecco le 5 summer romance che (forse) non ti aspetti. Leggi su vanityfair

antoniocozar : Cine de Verano. Summer Cinema ??? ??? . . . . . . #LaLaLand #Musical #Romance #Cine #Cinema #Verano #Summer #Noche… - antoniocozar : Cine de Verano. Summer Cinema ??? ??? . . . . . . #LaLaLand #Musical #Romance #Cine #Cinema #Verano #Summer #Noche… - starcrossed_91 : @JamieJonessss Direi. Beh è bellissima, vedremo se è una summer romance o se va oltre. -

Ultime Notizie dalla rete : summer romance The Last Summer: il trailer del teen romance Netflix con K.J. Apa Movieplayer.it