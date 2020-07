L’Assemblea capitolina dice addio agli sperperi. De Vito aziona la scure: parte dei risparmi andrà ai bisognosi e al volontariato (Di giovedì 16 luglio 2020) Con la crisi economica dovuta al Covid-19, il Campidoglio non è rimasto a guardare come provano ad insinuare, pressoché quotidianamente, le opposizioni. Anzi si è rimboccato le maniche a suon di iniziative con cui ha creato una rete di sostegno per i più bisognosi che ieri è stata ulteriormente ampliata con l’approvazione, a Palazzo Senatorio, della variazione al bilancio che sbloccherà ulteriori fondi. A darne notizia è il presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito, che ha spiegato come “la variazione al Bilancio di previsione 2020-2022” consiste in “una manovra complessiva da oltre 1,4 miliardi di euro grazie alla quale è stata data esecuzione anche a due mozioni, a mia prima firma, approvate dall’Aula lo scorso mese di ... Leggi su lanotiziagiornale

