L’Antitrust dà l’ok a Intesa per l’Ops su Ubi con la cessione di oltre 500 filiali (Di giovedì 16 luglio 2020) L’authority autorizza l’acquisizione, ma Intesa dovrà vendere oltre 500 sportelli Leggi su ilsole24ore

