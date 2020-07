Inter, Biraghi: «Siamo secondi. Ora andiamo avanti» (Di giovedì 16 luglio 2020) Cristiano Biraghi ha commentato la vittoria conquistata dall’Inter contro la Spal: le dichiarazioni dell’esterno nerazzurro Cristiano Biraghi, esterno dell’Inter, ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria ottenuta contro la Spal. PRESTAZIONE – «Era importante perché sapevamo che la Spal aveva difficoltà ma non è mai facile affrontare squadre molto fisiche. Sapevamo che se ci fossimo portati in vantaggio avremmo potuto portare a casa la gara. Così è successo, Siamo secondi, ora andiamo avanti. Nelle ultime partite magari non riuscivamo a gestire il risultato, stavolta ce l’abbiamo fatta e dobbiamo andare avanti così. Stiamo bene, ci ... Leggi su calcionews24

I nerazzurri superano la Spal (4-0 a Ferrara) con una prova convincente e scalano la classifica andando a -6 dalla Juve

