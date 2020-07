Imbrattata la statua di Benigni in Toscana: rivendicazione politica o semplice vandalismo? (Di giovedì 16 luglio 2020) Non c’entra nulla il movimento Black Lives Matter e l’iconoclastia verso statue e simboli che rievocherebbero la supremazia razziale dei secoli scorsi. Dovrebbe essere anche esclusa la motivazione tirata in ballo da Vittorio Sgarbi, una provocazione più che altro: secondo il critico d’arte era opportuno «rimuovere la statua – dell’attore – perché Benigni palpeggiò Raffaella Carra». Dopo quello che è successo alla statua di Indro Montanelli nell’omonimo parco milanese, però, ogni dubbio sull’imbrattamento del monumento al comico toscano, avvenuto tra il 15 e il 16 luglio, è lecito. A Castiglion Fiorentino, città natale di Roberto Benigni, l’opera raffigurante l’attore è stata deturpata con ... Leggi su open.online

