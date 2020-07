Il Mattino: il Lille deve chiudere entro oggi l’affare Osimhen (Di giovedì 16 luglio 2020) Nonostante il cambio di procuratori, la chiusura dell’affare Osimhen tra Lille e Napoli viaggia spedito, sembra quasi una maratona contro il tempo che, come sottolinea il Mattino, non è un atto di cortesia per il club di De Laurentiis L’intesa tra Napoli e Lille è infatti da considerare ormai definita grazie ai passaggi decisivi nell’incontro di martedì in Sardegna, accordo sulla base di 60 milioni. Il club francese del presidente Perez vorrebbe chiudere tutto entro oggi per rispettare i parametri del fair play finanziario entro i termini delle scadenze dell’iscrizione al campionato. La trattativa tra i due club finora è sempre andata avanti senza particolari problemi e l’intesa è stata ... Leggi su ilnapolista

napolista : Il Mattino: il #Lille deve chiudere entro oggi l’affare #Osimhen Non è per far un piacere al Napoli, ma per un’esi… - news24_napoli : Osimhen-Gabriel al Napoli? Il Mattino: il Lille apre la campagna… - SiamoPartenopei : IL MATTINO - Il Napoli offre sessanta milioni per Osimhen, arriva la controproposta del Lille - metapapero : RT @napolista: Mattino: Osimhen-Napoli, domani visite mediche e firma del contratto La strada per portare l’attaccante del Lille a Napoli è… - LuigiLiccardo6 : RT @napolista: Mattino: Osimhen-Napoli, domani visite mediche e firma del contratto La strada per portare l’attaccante del Lille a Napoli è… -