“Gravi inadempienze”: l’Asl chiude il Circolo Posillipo (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Batosta per il Circolo Posillipo. Gli operatori dell’Asl chiudono, bar, ristornate e persino la storica piscina per “gravi inadempienze”, oggi il Circolo napoletano resterà chiuso. Tutto, come se non bastasse, arriva alla vigilia della festa per l’inaugurazione della nuova illuminazione del Circolo napoletano, che aveva voluto l’evento come segno di ritorno alla vita, sportiva e non. Gli ispettori dell’azienda sanitaria hanno così chiesto le documentazioni e svolto tutte le verifiche del caso, nella giornata di ieri, portando via con se anche un campione d’acqua della piscina. Il tutto si è svolto alla presenza del presidente del Circolo rossoverde Vincenzo Semeraro. Dalle verifiche, il risultato ... Leggi su anteprima24

