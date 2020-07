Formula 1, la Williams conferma Latifi e Russell per il 2021 (Di giovedì 16 luglio 2020) I piloti della Williams nel 2021 saranno George Russell e Nicholas Latifi. L’annuncio del team di Grove. BUDAPEST (UNGHERIA) – I piloti della Williams nel 2021 saranno George Russell e Nicholas Latifi. A sorpresa il team di Grove ha confermato la coppia che in questa stagione sta ottenendo dei risultati sicuramente migliori rispetto al campionato scorso. Una scelta comunicata sui social alla vigilia del terzo appuntamento del Mondiale in Ungheria. Il roster del 2021 sta iniziando a completarsi con la Mercedes e la Racing Point (Aston Martin dalla prossima stagione) che devono ancora comunicare le proprie scelte. Bring it on 2021 Looking forward to seeing these two continuing to do ... Leggi su newsmondo

SkySportF1 : .@WilliamsRacing, ufficiale la coppia per il 2021: confermati gli attuali piloti #SkyMotori #F1 #Formula1… - FormulaPassion : #F1 | #Bottas ad un passo dal rinnovo con #Mercedes #HungarianGP - gazetaesportiva : Williams confirma Russell e Latifi para 2021 - dinoadduci : F.1, Williams: confermata la coppia Russell-Latifi per il 2021 - jvasconcelos_of : Russell e Latifi estendem contrato com Williams para 2021 -