Filippo Bisciglia, la dedica a Pamela Camassa: «A te che mi sopporti» (Di giovedì 16 luglio 2020) Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, legati da oltre dodici anni, sono tra le coppie più longeve dello spettacolo italiano. E il segreto di una relazione tanto solida e duratura starebbe (anche) nell’infinita pazienza dell’ex modella. «Lei che mi sopporta e supporta da anni. Santa subito», ha scritto su Instagram il conduttore di Temptation Island, postando una foto che lo ritrae al fianco della compagna. Leggi su vanityfair

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2020, condotto da Filippo Bisciglia, continua oggi, 16 luglio: tutte le anticipazioni sulle coppie vip e nip Tante sono state le novità che hanno riguard ...

Temptation Island 2020 terza puntata: anticipazioni puntata 16 luglio

Temptation Island 2020 terza puntata: cast concorrenti, nomi coppie ufficiali, anticipazioni e streaming puntate, ecco tutte le novità e le informazioni sulla nuova edizione del docu-reality di Canale ...

