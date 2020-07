Essere Alex Zanardi (Di giovedì 16 luglio 2020) Quando nel 2001 perde in pista entrambe le gambe, non potendo più camminare, decide di imparare a volare (Roberto Vecchioni). Sfuggire alla morte lo rende più vivo che mai, fa di lui un grande simbolo di abnegazione per tutti, grandi e piccini, sportivi e scansafatiche. Porta in giro per le scuole la sua storia e durante un incontro con degli studenti di un liceo romano, la racconta così: “Una gara mi ha tolto le gambe, non la vita. Quella me la prendo io”. Per combattere una guerra in trincea, anche se senza gambe, chiunque vorrebbe lui e solo lui al proprio fianco. Il centro di gravità di queste poche righe si chiama Alex Zanardi e viene da Bologna. I suoi occhi azzurri infondono speranza e fiducia. Sorride sempre e lo fa in modo autentico. Tutti lo ammirano. Non fa pietà a nessuno. Quella di Zanna ... Leggi su quotidianpost

