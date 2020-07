Esplosioni, spie e condanne a morte: cosa sta succedendo in Iran (Di giovedì 16 luglio 2020) Un nuovo misterioso incidente ha coinvolto l’Iran: tra le cinque e le sette navi alla fonda nel porto di Bushehr hanno preso fuoco. Ancora da accertare le cause del grave incidente che ha coinvolto uno dei principali porti del Paese, base della Marina Iraniana e soprattutto sede di una delle centrali legate al programma nucleare … Esplosioni, spie e condanne a morte: cosa sta succedendo in Iran InsideOver. Leggi su it.insideover

Ultime Notizie dalla rete : Esplosioni spie Giustiziata «spia della Cia» in Iran: risposta agli incidenti nel sito nucleare? Corriere della Sera Israele, il nuovo satellite spia il programma atomico dell'Iran

Lunedì 6 luglio il Ministero della Difesa israeliano ha annunciato il lancio di un nuovo satellite spia pensato per aumentare le capacità di sorveglianza e dell'intelligence militare in Medio Oriente.

Hacker, sabotaggi e satelliti spia. È cyber-guerra tra Israele e Iran

DALL’INVIATO A BEIRUT. È una guerra senza missili o cacciabombardieri, ma può fare altrettanto male e mettere in ginocchio un intero Paese. «Un inverno cibernetico». È la guerra condotta senza esclusi ...

