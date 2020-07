Elisa Isoardi: "La prova del cuoco? Piango se penso alle persone con cui ho lavorato" (Di giovedì 16 luglio 2020) Elisa Isoardi ha lasciato La prova del cuoco tra mille rimpianti, tanto che ancora oggi non riesce a parlarne senza commuoversi. Elisa Isoardi ancora oggi piange pensando alla chiusura de La prova del cuoco. La conduttrice lo ha confessato al settimanale Oggi, e nel frattempo la RAI ha comunicato i veri motivi che hanno portato alla chiusura dello show. Il 26 giugno Elisa Isoardi ha avuto l'ingrato compito di salutare per l'ultima volta gli spettatori de La prova del cuoco, lo show culinario di Rai1 che andava in onda da ben 20 anni. La conduttrice si è commossa nell'ultima puntata e ancora oggi non ha superato il trauma di aver dovuto dire addio ad un programma a cui era molto ... Leggi su movieplayer

