Disparità tra Nord e Sud anche per l’accesso ai centri estivi (Di giovedì 16 luglio 2020) Da un’indagine portata avanti da Save The Children emerge con sconcerto un’altra faglia tra il Nord e il Sud del nostro Bel Paese. Il divario tra il Nord e il Sud del nostro Paese lo conosciamo bene e riguarda soprattutto il settore dell’occupazione e delle infrastrutture, ma di certo non potevamo immaginare che ci … L'articolo Disparità tra Nord e Sud anche per l’accesso ai centri estivi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

SBertagna : @LucianoDavite @stebellentani Il discorso cambia molto con la fascia di età 0-6. Rimango dell’opinione che si potes… - mbbelluco : RT @AlessandroGFuso: L’epidemia di Covid-19 ha accentuato le disparità sociali e di genere. Serve uno sguardo “plurale” e una #finanza dell… - MrsDirectjoner : Quanto è imbarazzante l’evidente disparità di trattamento tra due fratelli? - ScalziGiuseppe : @comecassandra1 @VivianaP1511 @VotersItalia I nostri Nonni x avere dei diritti hanno lottato , adesso ce troppa dis… - utentefinale : Tra l’altro capisco bene un ragazzo del sud che va a studiare a Milano perché lì è “più semplice”. Parliamo tanto d… -

Ultime Notizie dalla rete : Disparità tra Scuole, il sindaco Sannazzaro: “Servono linee guida provinciali per evitare disparità sul territorio” TargatoCn.it