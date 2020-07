Coronavirus nel Lazio: confermati i due casi di Aprilia e Latina (Di giovedì 16 luglio 2020) Come comunicato dal bollettino ufficiale della regione Lazio restano confermati i due casi di Coronavirus registrati nelle Asl di Latina. Si tratta di un uomo di origini indiane ricoverato ad Aprilia e di una donna moldava di 52 anni. La situazione resta sotto controllo: per entrambi i soggetti sono state infatti intraprese le indagini di tracciamento sia locale sia internazionale, quest’ultimo soprattutto per quanto riguarda la donna, di rientro dal suo paese. Maria Concetta Alagna Coronavirus nel Lazio: confermati i due casi di Aprilia e Latina su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Agenzia_Ansa : I casi di coronavirus hanno superato la soglia di 13,5 milioni a livello globale: è quanto emerge dai conteggi dell… - fanpage : 'Il coronavirus è potenzialmente devastante come la Spagnola nel 1918, 'la madre di tutte le pandemie' che ha uccis… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, altri 3 positivi nel campo nomadi di #Scampia #ANSA - maxxxks : RT @CesareSacchetti: I raggi solari disattivano questo debolissimo virus nel giro di pochi secondi. L'antidoto più grande è lì fuori e non… - newsbiella : Coronavirus, ecco il bollettino della Regione: altri due guariti nel Biellese. Salgono a 833 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus, nel mondo i 13,5 milioni di casi. Brasile, Bolsonaro positivo al secondo test la Repubblica Coronavirus, il bollettino di oggi, 16 luglio: 230 nuovi contagi, 20 le vittime, Morti oltre 35mila

Sono 230 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 162 di ieri. Le vittime sono invece 20, anch'esse in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.

Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 16 luglio: morti, contagi, guariti

ieri -426); il conto sale a 243.736 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio ...

Sono 230 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 162 di ieri. Le vittime sono invece 20, anch'esse in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.ieri -426); il conto sale a 243.736 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio ...