Con Test Drive Valet provi a domicilio le vetture del marchio DS (Di giovedì 16 luglio 2020) L’esclusivo approccio DS Automobiles, costantemente concentrato nello sviluppare servizi premium, continua a perseguire l’obiettivo di una relazione che si modella in base alle preferenze individuali dei clienti. Da qui nasce l’idea del servizio DS Test Drive Valet. L’esclusiva rete dei DS Store, porta d’ingresso verso l’eleganza e il savoir-faire del mondo DS, rimane il punto di riferimento per il primo contatto, che può essere fisico, telefonico oppure online. Dopo questo primo contatto, le successive comunicazioni prevedono lo scambio della modulistica per via telematica, ad iniziare dalla modulistica che riguarda la fruizione di questo servizio. Dopo l’indispensabile scambio di documentazione, viene concordata la consegna della vettura per Test, che può ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Con Test Dax future: test con la barriera dei 13.000 punti Milano Finanza Coronavirus: Istat-Iss, causa direttamente responsabile della morte nell’89% dei decessi di persone positive

Studio Istat-Iss: “Covid-19 causa diretta di morte per l’89% di positivi”

È quanto si legge nel terzo Rapporto sull'"Impatto dell'epidemia Covid-19 sulla mortalità: cause di morte nei deceduti positivi a Sars-CoV-2" diffuso oggi da Istituto nazionale di statistica (Istat) e ...