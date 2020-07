Caso Emanuele Scieri: “I 5 commilitoni indagati saranno processati” (Di giovedì 16 luglio 2020) Caso Emanuele Scieri. Ci sono voluti più di 20 anni e una commissione parlamentare d’inchiesta per riaprire il Caso e far luce sulla morte del 26enne paracadutista della Folgore il cui cadavere fu scoperto il 16 agosto 1999 nella caserma Gamerra di Pisa. La Procura di Pisa ha chiuso le indagini sulla morte del giovane allievo parà. Il provvedimento segue quello dell’inchiesta parallela avviata dalla Procura Militare di Roma. >> Emanuele Scieri morto in caserma, svolta: sarebbe stato picchiato, torturato e ucciso da tre caporali Caso Emanuele Scieri: venerdì 17 luglio l’udienza preliminare per i tre ex commilitoni accusati di omicidio Venerdi 17 luglio 2020 è in ... Leggi su urbanpost

Agenpress : Caso Emanuele Scieri. Venerdi 17 luglio è in programma l’udienza preliminare - NOANNA2007 : @chilhavistorai3 Guardatevi i video della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul caso #Scieri del 2017 su… - Gio_Mosel : @MrBarbanera @Emanuele_mk @SpudFNVPN Hisay meglio DiLorenzo? È stato detto per davvero. Questo è un caso per @neniambulance - uz4ever : @Emanuele_Cecala ma il fenicottero che si gira di culo per non fare la foto col capit-ano è un caso? - Laltravirgola : @emanuele_curto @OpheliaNym E senta, quella sigaretta la buttiamo? Perché altrimenti in caso le venisse un tumore u… -