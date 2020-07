Camera, la risoluzione per il rifinanziamento delle missioni in Libia passa con i voti del centrodestra: maggioranza spaccata (Di giovedì 16 luglio 2020) maggioranza con più voti delle opposizioni ma non autosufficiente alla Camera sul voto per il rifinanziamento delle missioni in Libia. A causa delle divisioni interne infatti il quorum di 213 voti a favore per far passare la risoluzione su questo specifico capitolo è stato raggiunto con i voti del centrodestra. In tutto i sì sono stati 401, di questi 206 arrivano dalla maggioranza e 195 dalle opposizioni. Italia Viva, che conta una trentina di deputati, non ha partecipato al voto mentre 23 deputati appartenenti ai partiti di governo hanno votato contro: 7 di LeU, 8 del Pd, 5 del Misto e 3 del Movimento 5 stelle. A ... Leggi su ilfattoquotidiano

A ...

