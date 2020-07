Avellino, bambina di 5 anni violentata dal nonno e dal compagno della zia: la madre avrebbe permesso le violenze (Di giovedì 16 luglio 2020) Orrore ad Avellino: bambina dii 5 anni violentata dal nonno e dal compagno della zia Una bambina di 5 anni è stata ripetutamente violentata dal nonno e dal compagno della zia, mentre la mamma della piccola sarebbe stata a conoscenza degli abusi: l’orribile vicenda è avvenuta a Cervinara, nella provincia di Avellino, ed è emersa dopo la decisione del Procuratore della Repubblica locale di far arrestare due uomini con l’accusa di violenza sessuale su minore. I due, un 53enne e un 30enne, sono per l’appunto il nonno e il compagno ... Leggi su tpi

