Auto contromano in autostrada, incidente sull'A26. "Tre feriti, almeno uno gravissimo" (Di giovedì 16 luglio 2020) Grave incidente questa mattina allo svincolo Vercelli est , sull' Autostrada A26 . Secondo le prime ricostruzioni due Auto si sarebbero scontrate frontalmente sulla rampa di accesso all'Autostrada. Lo ... Leggi su quotidiano

SkyTG24 : Auto contromano in A26 a Vercelli, scontro e feriti gravi - bubblekkam : RT @Linus2k: Cari ciclisti, vi svelo un segreto, la segnaletica vale anche per voi, se una strada è a senso unico, non potete farla al cont… - vuaelle : RT @Linus2k: Cari ciclisti, vi svelo un segreto, la segnaletica vale anche per voi, se una strada è a senso unico, non potete farla al cont… - fanpage : Scontro frontale in autostrada, tre feriti di cui uno grave - stepadpv : RT @SkyTG24: Auto contromano in A26 a Vercelli, scontro e feriti gravi -

Ultime Notizie dalla rete : Auto contromano Auto contromano in autostrada, incidente sull'A26. Morta una donna QUOTIDIANO.NET Auto contromano in autostrada, incidente sull'A26. "Tre feriti, almeno uno gravissimo"

Vercelli, 16 luglio 2020 - Grave incidente questa mattina allo svincolo Vercelli est, sull'autostrada A26. Secondo le prime ricostruzioni due auto si sarebbero scontrate frontalmente sulla rampa di ac ...

Auto contromano in A26 a Vercelli, scontro e feriti gravi

Due auto si sono scontrate frontalmente sulla rampa di accesso all'autostrada. Lo schianto è stato causato dal fatto che una delle due vetture procedeva contromano Grave incidente stradale accaduto qu ...

Vercelli, 16 luglio 2020 - Grave incidente questa mattina allo svincolo Vercelli est, sull'autostrada A26. Secondo le prime ricostruzioni due auto si sarebbero scontrate frontalmente sulla rampa di ac ...Due auto si sono scontrate frontalmente sulla rampa di accesso all'autostrada. Lo schianto è stato causato dal fatto che una delle due vetture procedeva contromano Grave incidente stradale accaduto qu ...