Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 15 luglio 2020 (Di giovedì 16 luglio 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 15 luglio 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la puntata di Superquark ha totalizzato 2281 spettatori (11.53% di share). La serie tv Come sorelle su Canale5 2278 spettatori (12.49%). Il telefilm Chicago Fire su Italia1 ne ha avuti 1204 (6.31%), mentre Chicago Med 1345 (6.60%); su Rai2 Novantesimo Minuto 1073 (5.02%), poi l’episodio di NCIS 828 spettatori (3.89%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 1707 spettatori (8.96%). Su Rete4 il film Firewall – Accesso negato ha totalizzato 739 spettatori (3.83%) e su La7 il film Un povero ricco ne ha avuti 767 (3.80%). Ascolti tv Access prime ... Leggi su ascoltitv

