Animali: due cuccioli di leone asiatico al Bioparco di Roma [GALLERY] (Di giovedì 16 luglio 2020) Evento storico al Bioparco di Roma: sono nate due femmine di leone asiatico (Panthera leo persica), uno degli Animali a maggior rischio di estinzione del Pianeta: ne sopravvivono poche centinaia. È la prima volta che nascono questi felini nel Giardino zoologico della Capitale; i cuccioli sono in ottima salute e vengono allattati dalla mamma che non li perde mai di vista. La nascita è avvenuta lo scorso 29 aprile; nelle prime settimane mamma e cuccioli, che alla nascita sono ciechi e inetti, sono rimasti al sicuro nelle aree interne per consentire ai piccoli di ambientarsi. Da qualche settimana stanno gradualmente prendendo confidenza con il recinto esterno. I genitori sono la femmina Sajani, nata nel 2013 nello Zoo di Magdeburg, in ... Leggi su meteoweb.eu

enpaonlus : Roma Bioparco, nati due leoni asiatici, Enpa: “Altri animali sfruttati”. Questa amministrazione aveva promesso di t… - Maya97156911 : RT @Animal_Genocide: #Sardegna: Pitbull abbandonati nell’asse mediano a Cagliari, i proprietari saranno identificati e multati. Per fortun… - ragnoboy : Natura. Spesso viene contrapposta alla alla società tecnologizzata. In me convivono i due aspetti e non manco di ap… - tetoroa : RT @Corriere: Torture live nelle «red room»: bambini e animali seviziati su richiesta. L’indagine a T... - Grace_1207 : RT @LidaSezOlbia: Una storia tanto triste che fa male al cuore. Loro due sono in salvo al rifugio. Vorremmo avere la possibilità di #steril… -

Ultime Notizie dalla rete : Animali due In Capitanata arrivano due ambulanze per gli animali feriti, il prossimo step la reperibilità veterinaria notturna FoggiaToday Sfruttati come pastori e costretti a vivere in un tugurio: interviene la Polizia

In una masseria alla periferia di Taranto la polizia ha identificato due cittadini extracomunitari mentre erano intenti a governare gli animali: un marocchino di 39anni con regolare permesso di soggio ...

Taranto, “caporalato”: denunciato 58enne

L’uomo, proprietario di un’azienda agricola alle porte del quartiere Paolo VI, sottoponeva due lavoratori stranieri, entrambi senza permesso di soggiorno, ad orari estenuanti di lavoro Scende di nuov ...

In una masseria alla periferia di Taranto la polizia ha identificato due cittadini extracomunitari mentre erano intenti a governare gli animali: un marocchino di 39anni con regolare permesso di soggio ...L’uomo, proprietario di un’azienda agricola alle porte del quartiere Paolo VI, sottoponeva due lavoratori stranieri, entrambi senza permesso di soggiorno, ad orari estenuanti di lavoro Scende di nuov ...