Via libera al concordato per NBI, 78% voti favorevoli (Di mercoledì 15 luglio 2020) BOLOGNA (ITALPRESS) – Con il 78,12% di voti favorevoli espressi dai creditori, la bolognese NBI Spa (100% Gruppo Astaldi) – specializzata in impiantistica industriale e civile e nelle manutenzioni di grandi impianti tecnologici – ha superato la maggioranza richiesta per l’approvazione del suo piano concordatario in continuità aziendale.Presieduta dal giudice delegato, Fabio De Paolo, dinanzi ai commissari giudiziali, Francesco Macario e Carlo Ravazzin, l’adunanza dei creditori di NBI si è tenuta in via telematica il 24 giugno scorso. In quella seduca e nei successivi 20 giorni (entro il 14 luglio) sono pervenuti voti favorevoli corrispondenti al 78,12% dell’importo complessivo dei crediti ammessi al voto. A valle del voto favorevole ottenuto dai creditori, verrà ... Leggi su ilcorrieredellacitta

AlfredoPedulla : #Guardiola ha chiesto alla moglie di fare un giro in #Maserati per festeggiare il via libera alla prossima #Champions - fattoquotidiano : Referendum sul taglio dei parlamentari, si vota il 20 e 21 settembre assieme alle suppletive per il Senato: il via… - baffone5stelle : La Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera alla ripartizione dei € 20mln del #CuraItalia per imprese #pesca… - Consiglioveneto : Prima commissione - Via libera al Rendiconto 2019 e alla relazione sull’attività svolta dall’Ufficio di statistica… - princigallomich : Via libera al concordato per NBI, 78% voti favorevoli -

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Via libera al concordato per NBI, 78% voti favorevoli - Ildenaro.it Il Denaro Csm: Curzio primo presidente della Cassazione

Con il voto favorevole di tutti i componenti - ad eccezione del consigliere laico della Lega Stefano Cavanna - il plenum del Csm ha dato il via libera alla nomina di Pietro Curzio a Primo presidente d ...

Iniezione letale al suprematista bianco

Dopo quasi 20 anni, gli Stati Uniti tornano a uccidere i condannati a morte nelle carceri federali. Poche ore dopo il via libera definitivo della Corte suprema, decisivo dopo vari ricorsi e staffette ...

Con il voto favorevole di tutti i componenti - ad eccezione del consigliere laico della Lega Stefano Cavanna - il plenum del Csm ha dato il via libera alla nomina di Pietro Curzio a Primo presidente d ...Dopo quasi 20 anni, gli Stati Uniti tornano a uccidere i condannati a morte nelle carceri federali. Poche ore dopo il via libera definitivo della Corte suprema, decisivo dopo vari ricorsi e staffette ...