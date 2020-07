Vedere le password personali da ogni PC o Smartphone (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il sistema di gestione delle password di Google Chrome è profondamente integrato col proprio account Google in un modo abbastanza vantaggioso; praticamente ogni volta che inseriamo delle credenziali d'accesso in Chrome il browser stesso richiede all'utente se memorizzare o no nel browser e, se abbiamo anche associato un account Google, le stesse password vengono salvate nel proprio account online.Avere queste password sempre disponibili può essere davvero molto utile se tendiamo a dimenticarle spesso e, possiamo anche accedervi da qualsiasi altro PC, browser web o dispositivo mobile tramite sito dedicato o app.In questa guida vi mostreremo come memorizzare efficacemente le password su Google Chrome e come riutilizzarle su altri browser web o su altri dispositivi come ... Leggi su navigaweb

