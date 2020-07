Un Paese da curare (di A. Bagnasco, C. D’Ippoliti, M.C. Malaguti, A. Roncaglia) (Di mercoledì 15 luglio 2020) (Questo post è a cura di Arnaldo Bagnasco, Accademia Nazionale dei Lincei; Carlo D’Ippoliti, professore di Economia politica, Sapienza Università di Roma; Maria Chiara Malaguti, professore di Diritto internazionale, Università Cattolica, Roma; Alessandro Roncaglia, Accademia Nazionale dei Lincei) La commissione Covid-19 dell’Accademia dei Lincei ha approvato un ampio documento che illustra la crisi economica e sociale che ha colpito l’Italia in conseguenza della pandemia e gli interventi possibili per fronteggiarla. I temi principali del documento sono (sinteticamente, e solo in parte) richiamati qui di seguito. La pandemia Covid-19 ha avuto un effetto dirompente sul piano economico, come su quello sociale. I nessi tra i due aspetti, spesso tenuti separati dai commentatori, sono invece ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Un Paese da curare (di A. Bagnasco, C. D’Ippoliti, M.C. Malaguti, A. Roncaglia) - lucanewni : A ok così tutti poveri del mondo verranno in Italia per farsi curare, mantenere e proteggere mentri gli italiani si… - noto_concetta80 : #Salvini rimprovera il governo perché terrorizza il Paese, ora ditemi salvaguardare la salute pubblica equivale a t… - Frances61380201 : RT @CivicraziaItaly: I cittadini chiedono che siano ripristinati i principi civicratici. Solo l'onestà, la trasparenza, la meritocrazia e l… - AntonSessa : RT @QRepubblica: 'Lo stato di emergenza credo che serva a curare lo stato del governo più che il Paese. ' @PSenaldi #quartarepubblica -

Ultime Notizie dalla rete : Paese curare Un Paese da curare (di A. Bagnasco, C. D’Ippoliti, M.C. Malaguti, A. Roncaglia) L'HuffPost Lamborghini lancia 'With Italy, For Italy' un progetto fotografico per supportare il Paese

Un grande progetto fotografico che celebra le bellezze dell’Italia, esaltandone le qualità e l’identità competitiva attraverso le sue 20 Regioni. È quanto annunciato da Automobili Lamborghini che, con ...

Sanità digitale di frontiera, l’assist “Start Car-T” alle super-terapie

Le terapie con Chimeric Antigen Receptor T-Cells (CAR-T) si stanno caratterizzando come l’ultima frontiera dell’immunoterapia per il trattamento di alcuni tumori ematologici in pazienti che non rispon ...

Un grande progetto fotografico che celebra le bellezze dell’Italia, esaltandone le qualità e l’identità competitiva attraverso le sue 20 Regioni. È quanto annunciato da Automobili Lamborghini che, con ...Le terapie con Chimeric Antigen Receptor T-Cells (CAR-T) si stanno caratterizzando come l’ultima frontiera dell’immunoterapia per il trattamento di alcuni tumori ematologici in pazienti che non rispon ...