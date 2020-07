Ultim’ora – Affare concluso, Osimhen atteso giovedì per le visite mediche (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ultim’ora – Osimhen-Napoli, Affare concluso! Il giocatore atteso giovedì per le visite mediche La... L'articolo Ultim’ora – Affare concluso, Osimhen atteso giovedì per le visite mediche proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

ParmaLiveTweet : Napoli, vicino Osimhen: un affare finanziato anche dalle cessioni al Parma - CorCampania : ??ULTIM’ORA: La trattativa per Victor #Osimhen sarebbe in via di chiusura. Affare complessivo da circa 106 milioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultim’ora Affare Scandalo Vaticano, a mons, Alberto Perlasca sequestrati i conti Corriere della Sera