Su Autostrade accordo raggiunto: Benetton via, subentra lo Stato (Di mercoledì 15 luglio 2020) Benetton fa un passo indietro e apre all'accordo su Autostrade per l'Italia. E' l'alba quando dopo una riunione fiume tesissima l'intesa passa dall'ingresso di Cdp con il 51%, che renderà di fatto Aspi una public company. Il Consiglio dei ministri dà mandato a Cassa depositi e prestiti per avviare, entro il 27 luglio, il percorso che dovrebbe portare all'uscita progressiva dei Benetton, prima scendendo al 10-12% dell'azionariato, poi con un'ulteriore diluizione in coincidenza con la quotazione in borsa di Aspi. "Aspi sembra aver accolto tutte le richieste del governo. Se non rispettano gli impegni presi questa notte e che sono la base per l'intesa finale, sarà revoca" affermano fonti governative al termine del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Aspi, insieme con Atlantia, è ... Leggi su iltempo

La7tv : #lariachetira #Autostrade, @MassimoBitonci (Lega): 'Il M5S fa demagogia, se non ci fossero i 5 Stelle probabilmente… - Agenzia_Ansa : Arriva il passo indietro dei #Benetton che apre all'accordo su #Autostrade per l'Italia. L'intesa passa dall'ingres… - Adnkronos : #Autostrade, c'è l'accordo: si allontana revoca - guscabin : Sotto il ricatto della revoca delle concessioni si gettano le basi per “nazionalizzare” un’azienda, così da avere n… - Danireport : RT @enniogiannascol: @Danireport BENE ???? finalmente lo Stato si riprenderà il controllo di autostrade...?????? Adesso ridateci #TONINELLI ??????… -