Serie C, ufficializzato l’inizio: la decisione del Consiglio Direttivo, si partirà il 27 settembre (Di mercoledì 15 luglio 2020) C'è la data ufficiale per l'inizio del prossimo campionato di Serie C.L'avvio della stagione 2020/21 della terza Serie italiana è previsto per il 27 settembre, data ufficializzata non appena è terminato il Consiglio Direttivo della Lega Pro svoltosi nella giornata odierna.Sono state poi approvate le modifiche allo Statuto che recepiscono i principi informatori del CONI e che verrà sottoposto all’esame ed approvazione durante l’Assemblea dei Club del prossimo 24 luglio. È stato altresì approvata la modifica del regolamento del minutaggio dei giovani che verrà anch’esso portato per l’approvazione dell’Assemblea.Le parole del presidente Francesco Ghirelli che si è proiettato alla prossima annata."Siamo sempre in attesa ... Leggi su mediagol

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Il Consiglio direttivo della Lega Pro, riunito in videoconferenza, ha ufficializzato che il prossimo campionato di serie C prenderà il via il 27 settembre, ribadendo però la pr ...

