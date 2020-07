Sampdoria, Osti: «Salvezza? Dobbiamo pensare di partita in partita» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il direttore sportivo della Sampdoria, Claudio Osti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Cagliari Claudio Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Cagliari. Ecco le dichiarazioni del dirigente blucerchiato: QUAGLIARELLA – «È entrato a Udine e ha fatto la differenza. Non è nell’undici iniziale, ma la gara è lunga. Dopo questa ci saranno altre partite fondamentali. Credo che sia giusto che Ranieri dosi le forze perché ci aspetta un finale tremendo». DERBY – «Bisogna pensare di partita in partita. Oggi c’è il Cagliari e cercheremo di fare il massimo. Dopo ... Leggi su calcionews24

"Quagliarella ha fatto la differenza a Udine, dopo la partita di oggi ci saranno altre gare fondamentali. Penso sia giusto che Ranieri gestisca le forze per un finale di campionato tremendo. Salvezza?

