Sampdoria, grande gol di Bonazzoli contro il Cagliari (Di mercoledì 15 luglio 2020) Durante il match della Sampdoria contro il Cagliari, Federico Bonazzoli ha realizzato un bellissimo gol su cross di Jankto Al 53′ minuto del match contro il Cagliari, Federico Bonazzoli ha realizzato un gran gol al volo di esterno portando così il risultato sul 3-0 a favore dei blucerchiati. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Sampdoria Cagliari streaming – La Sampdoria di Claudio Ranieri cerca punti salvezza contro il Cagliari di Walter Zenga, già certo della permanenza nel massimo campionato, anche se nel girone di ...Dopo l’importantissima vittoria, in chiave salvezza, ottenuta sul campo dell’Udinese, torna in campo la Sampdoria di Claudio Ranieri per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. L’avversa ...