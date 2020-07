Roma, ‘Se mi lasci mi butto dal balcone’: schiaffi e insulti davanti ai 2 figli minori (Di mercoledì 15 luglio 2020) E’ successo ieri nel primo pomeriggio, all’interno di un appartamento nel quartiere nomentano. Marito e moglie iniziano a discutere perché lei vuole il divorzio, la lite degenera e lui prima la insulta, poi le lancia un telefonino addosso e la colpisce con uno schiaffo in viso, e tenta infine di impietosirla fingendo di volersi buttare dal balcone. Gli agenti del commissariato di Porta Pia, diretto dal dott. Angelo Vitale, al loro arrivo – in seguito alla segnalazione al NUE di lite in famiglia da parte della vittima – hanno trovato G.M., 49enne di origini calabresi, nel salotto di casa, la moglie, 48enne formiana, all’ingresso e i due figli minori in lacrime. ‘Se mi lasci mi ammazzo’: ma è solo un modo per impietosire la compagna ed evitare il divorzio Il rapporto tra ... Leggi su ilcorrieredellacitta

