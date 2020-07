“Rigoletto” di Verdi al Circo Massimo di Roma (Di mercoledì 15 luglio 2020) "Rigoletto" L'articolo “Rigoletto” di Verdi al Circo Massimo di Roma proviene da Bit Culturali. Leggi su bitculturali

raicinque : Dal palcoscenico appositamente ideato per il vasto spazio del #CircoMassimo, appuntamento con il Teatro dell'… - BELLA782357341 : RT @Raiofficialnews: Apre la stagione estiva del Teatro dell’ @OperaRoma. Giovedì #16luglio, in diretta dal #CircoMassimo, il #Rigoletto di… - AnonymeRai : ? Apre la stagione estiva del Teatro dell’ @OperaRoma. Giovedì #16luglio, in diretta dal #CircoMassimo, il… - Raiofficialnews : Apre la stagione estiva del Teatro dell’ @OperaRoma. Giovedì #16luglio, in diretta dal #CircoMassimo, il #Rigoletto… - Hrod76887248 : RT @raicinque: Dal palcoscenico appositamente ideato per il vasto spazio del #CircoMassimo, appuntamento con il Teatro dell'@OperaRoma in D… -

Ultime Notizie dalla rete : “Rigoletto” Verdi