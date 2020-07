Quando arriva la cassa integrazione per le 109mila domande senza risposta dall’Inps? (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ci sono 109.853 domande di cassa integrazione Covid giacenti: non sono state ancora autorizzate dall’Inps, né respinte, né annullate. E senza uno di questi tre responsi l’impresa è bloccata: non può inviare all’Inps il documento SR41 con gli Iban dei lavoratori. E non può nemmeno rifare la domanda, se sbagliata. Valentina Conte spiega oggi su Repubblica che attualmente oltre alle domande in attesa ci sono un milione e 400mila lavoratori senza assegno: Nel documento reso noto ora dall’Inps (aggiornato al 9 luglio) si ammette l’esistenza di questa giacenza, ma non si dice a quanti lavoratori corrispondano le 109.853 domande. La risposta è nella stessa ... Leggi su nextquotidiano

matteorenzi : Le minacce a Massimo Giletti per le trasmissioni sui boss sono un segnale pericoloso e da non sottovalutare. Con lu… - borghi_claudio : QUANDO LA FIGURA DI PALTA E' DIETRO L'ANGOLO: IL SOTTOSEGRETARIO MARGIOTTA DICE BALLE... ARRIVA SMS DI BORGHI - ItalianAirForce : #Atupertucon Simone, pilota di #Eurofighter 'Due piloti, coadiuvati da una squadra di sottufficiali, sono pronti a… - viniciotro : RT @Emili31842148: Perché tutto l'amore mi arriva di colpo quando mi sento triste,e ti sento lontana??? P Neruda #laNostalgia - somayeh48201 : RT @LuminitaPoenaru: La speranza è quel sorriso che non deve mai mancare nonostante i problemi.È quella luce che bisogna sempre vedere in f… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando arriva Quando arriva la cassa integrazione per le 109mila domande senza risposta dall’Inps? next Scritta sessista contro Selvaggia Lucarelli, chiesto il processo per Favoloso

Dopo due anni di indagini, per Luigi Mario Favoloso - ex concorrente del Grande Fratello 15 - è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio per diffamazione nei confronti della giornalista Selvaggia Lu ...

Meteo, ULTIMA ORA: IMPULSO INSTABILE dal NORD EUROPA in arrivo venerdì, le CONSEGUENZE

SITUAZIONE. I primi segnali di un peggioramento si inizieranno a scorgere già oggi, mercoledì, quando dal Nord Europa infiltrazioni di aria umida ed instabile punteranno il Mediterraneo centrale condi ...

Dopo due anni di indagini, per Luigi Mario Favoloso - ex concorrente del Grande Fratello 15 - è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio per diffamazione nei confronti della giornalista Selvaggia Lu ...SITUAZIONE. I primi segnali di un peggioramento si inizieranno a scorgere già oggi, mercoledì, quando dal Nord Europa infiltrazioni di aria umida ed instabile punteranno il Mediterraneo centrale condi ...