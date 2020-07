"Palamara? Come funziona davvero il Csm". Della Valle a Senaldi: "Toghe oneste, fuori le p***" (Di mercoledì 15 luglio 2020) «Io sono cresciuto in tribunale, mio padre era magistrato. Per anni abbiamo abitato praticamente lì e ancora oggi è praticamente così: al di là di questa parete Della sala riunioni del mio studio c'è la Procura di Monza. Siamo dirimpettai. Se penso a Come si è ridotta la magistratura oggi, sono preoccupato per l'Italia, che manca di uomini tutti d'un pezzo, e mi dispiace per mio padre. Lui passava tutto il giorno a scrivere sentenze, nell'ombra, una vita di lavoro e sacrificio; quando si comprò una motocicletta, venne rimproverato dal presidente di tribunale. Oggi i magistrati per contare vanno in tv a fare i talk show, c'è una totale promiscuità, di carriere e di letti. Io ci credo ancora nell'istituzione, perché la maggior parte dei giudici è onesta e lavoratrice, ma ... Leggi su liberoquotidiano

