"Ora vogliono la sua testa". De Micheli sotto assedio: inciucio Autostrade, conseguenze devastanti per Conte? (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il triangolo Giuseppe Conte-Paola De Micheli-Luigi Di Maio tiene banco sul Corriere della Sera, che prova a ricostruire quanto accaduto prima della lunga notte di ieri, in cui la tensione è salita alle stelle tra gli esponenti del governo. Anche se alla fine ciò che conta è l'accordo su Autostrade per l'Italia, con la famiglia Benetton che ha accettato tutte le condizioni poste da Palazzo Chigi. In questo modo è stata evitata la revoca, che il premier aveva minacciato senza però avere alcuna intenzione di premere il grilletto: infatti la trattativa con i Benetton non si è mai interrotta e alla fine un patto è stato siglato. Patto che però non risolve le tensioni, con la De Micheli che ha esposto Palazzo Chigi ad una bruttissima figura facendo trapelare una lettera ... Leggi su liberoquotidiano

Marcozanni86 : #Michel ora in conferenza stampa spiega che paesi beneficiari soldi #RecoveryFund dovranno rispettare raccomandazio… - antoguerrera : 'Italia, Francia e Germania dovrebbero guardarsi allo specchio: se davvero vogliono promuovere libertà e democrazia… - bah_dis : RT @ElenaElle10: Le mie amiche “si vax”, ora che rischiano l’obbligo loro stesse, i loro genitori anziani e i loro figli di farsi un vaccin… - wintaevbear : gente (di cui sanno i nomi) che ha fatto l’accesso con ID finti per prendersi prima le domande e fare altri imbrogl… - MaurizioTorchi2 : RT @Libero_official: 'Ora vogliono la sua testa'. #DeMicheli sotto assedio: inciucio #Autostrade, conseguenze devastanti per #Conte? https… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora vogliono I cognati della palla a spicchi ora vogliono la lode Brescia Oggi Sedia da Gaming, le migliori in assoluto | Luglio 2020

Passare ore e ore dinnanzi al proprio videogioco preferito seduti ... Insomma, se cercate il meglio in assoluto e volete concedervi un bel regalo siete decisamente finiti nell’articolo giusto! Come ...

Elisa Isoardi: “La Prova del Cuoco? Piango ancora, volevano distruggermi”

“La chiami pure strizza. Certo che ce l’ho avuta! Adoro Coletta, ma qualche ora buia me l’ha fatta passare… silenzio assoluto: stava evidentemente maturando le sue decisioni sulla mia collocazione, ma ...

Passare ore e ore dinnanzi al proprio videogioco preferito seduti ... Insomma, se cercate il meglio in assoluto e volete concedervi un bel regalo siete decisamente finiti nell’articolo giusto! Come ...“La chiami pure strizza. Certo che ce l’ho avuta! Adoro Coletta, ma qualche ora buia me l’ha fatta passare… silenzio assoluto: stava evidentemente maturando le sue decisioni sulla mia collocazione, ma ...