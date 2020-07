Napoli, Demme: «Abbiamo perso tante occasioni in avanti, vogliamo vincere» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il centrocampista del Napoli, Diego Demme, ha commentato il momento vantaggio sul Bologna all’intervallo della partita Diego Demme, centrocampista del Napoli, ha commentato ai microfoni di Dazn il momento vantaggio per 1-0 sul Bologna. Ecco le parole del giocatore azzurro al termine del primo tempo: «E’ una partita difficile, Abbiamo perso tante occasioni in avanti, ma siamo contenti di essere sull’1-0. Continuiamo così, vogliamo vincere questa partita. Dobbiamo giocare anche a destra e a sinistra di più, in modo da trovare più spazi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

