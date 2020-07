Milan, Calhanoglu: «Siamo in un gran momento» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Hakan Calhanoglu ha analizzato la vittoria ottenuta contro il Parma: le dichiarazioni del centrocampista del Milan Hakan Calhanoglu, centrocampista del Milan, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria conquistata contro il Parma. «È un gran momento per noi, dopo il periodo del Covid Siamo tornati bene. Ci stiamo allenando bene, l’obiettivo è vincere più partite e vogliamo chiudere con più punti possibili». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

I rossoneri vincono in rimonta grazie a Kessié, Romagnoli e Calhanoglu. Di Kurtic l'iniziale vantaggio degli emiliani. Pioli aggancia il Napoli di Gattuso al sesto posto (53 punti), i crociati restano ...

