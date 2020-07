Microsoft: Patch Tuesday di luglio, cosa contiene? (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Patch Tuesday Microsoft di luglio 2020 è uscita ieri e riguarda non solo Windows 10, ma anche altri prodotti Microsoft Microsoft rilascia degli aggiornamenti cumulativi chiamati “Patch Tuesday” che vengono distribuite solitamente il secondo Martedì di ogni mese. cosa contiene la Patch Tuesday di luglio La Patch Tuesday di luglio comprende aggiornamenti riguardanti la sicurezza e le migliorie apportate per un totale di 123 fix di cui 18 classificati Critici e 105 Importati, su 13 prodotti ed un peso che può superare i 250 MB. La più importante problematica risolta con questo ... Leggi su tuttotek

