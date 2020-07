Malinovskyi incanta l’Atalanta: numeri record per il jolly ucraino (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ruslan Malinovskyi è l’uomo in più dell’Atalanta: numeri record per il centrocampista ucraino sotto la guida di Gian Piero Gasperini L’Atalanta coccola uno degli uomini del momento. Ruslan Malinovskyi, con la straordinaria prestazione offerta contro il Brescia tra gol e assist, ha attirato nuovamente le attenzioni su di sé. Dopo un avvio difficile, il centrocampista ucraino ha saputo prendere le giuste misure e dimostrare le proprie qualità al tecnico Gian Piero Gasperini. Per Malinovskyi parlano i numeri: sette reti e cinque assist in 29 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Già, tornando dopo un lungo girovagare ad accostarsi al campionato di Serie A, non è sembrato insolito essere stati colpiti da una sensazione affiorata subito sulla superficie dell’attualità. Così, ne ...

