L’intervento surreale del leghista Giglio Vigna sull’Ue, tra “San Michele col diavolo” e “il dragone cinese”: “Il nostro Alberto da Giussano vincerà” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Nel momento più duro degli ultimi ’70 della nostra storia noi ci aggrappiamo ai nostri valori, ai valori di Legnano, 1176; ai valori di Pontida, 1167. Promettiamo al nostro popolo che come San Michele con il diavolo, l’Alberto da Giussano della Lega vincerà sul dragone cinese, sulla vostra Unione europea e il vostro governo di sottomessi”. Sono le parole pronunciate in Aula alla Camera dal deputato leghista Alessandro Giglio Vigna, condite di riferimenti a santi e testi sacri, dopo l’informativa di Giuseppe Conte sul Consiglio europeo in programma per venerdì e sabato prossimi. L'articolo L’intervento surreale del leghista Giglio ... Leggi su ilfattoquotidiano

