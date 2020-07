Lecce-Fiorentina, il gol di Chiesa: errore di Rispoli, ottimo assist di Cutrone (VIDEO) (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Fiorentina sigla lo 0-1 al Via del Mare grazie alla rete di Federico Chiesa. Un errore condanna i padroni di casa: grave la giocata di Rispoli che regala la sfera a Cutrone. L’ex attaccante di Milan e Wolves arriva fino al limite dell’area di rigore e vede intelligentemente il taglio in area di rigore di Chiesa, il figlio d’arte passa alle spalle di Barak e spedisce sotto la traversa con il destro. I ragazzi di Iachini vanno in vantaggio praticamente alla prima occasione creata. Leggi su sportface

