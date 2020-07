La curiosità che ci spinge. L'editoriale del direttore (Di mercoledì 15 luglio 2020) Abbiamo voluto disertare dalla tentazione di rimanere intruppati nei ranghi della comoda routine. Sapere, grazie a un sondaggio condotto in questi mesi da Condé Nast, che la parola curiosità è quella che voi lettori associate più volentieri al nostro lavoro è motivo di grande orgoglio. Per questo abbiamo voluto esplorare il confine tra reale e virtuale, nello stile, nel teatro, nel design, nel sesso, nell’arte. E lo abbiamo fatto con gesti di concreto coraggio editoriale. A partire dalla copertina, che per la prima volta nella storia globale di GQ infrange la piatta monodimensione. La stampa lenticolare ci ha permesso di mostrarvi l’eredità del David di Michelangelo, simbolo del Rinascimento, e con un effetto morphing Pietro Boselli, il modello italiano più famoso nel mondo. È il ... Leggi su gqitalia

viverefermo : Porto San Giorgio: tra arte, storia e curiosità tornano i “Mercoledì del turista” - SilviaGadotti : A Specchiarsi in Trentino mercoledì 15 luglio alle 13:40 su Rai Radio 1 Trentino Alto Adige parliamo del Lago di Ca… - SilviaGadotti : SPECCHIARSI IN TRENTINO - Il Lago di Caldonazzo - puntata 03 - - ItMatrimony : A settembre la quinta edizione del format televisivo più amato??. Sarà l'edizione più hot, siete curiosi?… - fictionmediaset : #13luglio1990 esce al cinema #Ghost, un film romanticamente immortale con #PatrickSwayze #DemiMoore ?? e con ben 5… -

Ultime Notizie dalla rete : curiosità che Porto San Giorgio: tra arte, storia e curiosità tornano i “Mercoledì del turista” Vivere Fermo Civitanova, tombe romane dimenticate. Saranno seppellite

Civitanova, 15 luglio 2020 - Settanta tombe romane in cerca di casa: i reperti sono da quasi 50 anni abbandonati nella zona del depuratore comunale, e lì resteranno chissà per quanti lustri ancora. Un ...

Si festeggia lo Shark Day: 10 curiosità sugli squali

Veri e propri indicatori della salute degli oceani, il loro declino comporta notevoli conseguenze ecologiche per tutto l’ambiente marino. Proprio per questo, ogni 14 luglio, si festeggia lo Shark Day, ...

Civitanova, 15 luglio 2020 - Settanta tombe romane in cerca di casa: i reperti sono da quasi 50 anni abbandonati nella zona del depuratore comunale, e lì resteranno chissà per quanti lustri ancora. Un ...Veri e propri indicatori della salute degli oceani, il loro declino comporta notevoli conseguenze ecologiche per tutto l’ambiente marino. Proprio per questo, ogni 14 luglio, si festeggia lo Shark Day, ...