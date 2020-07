Juventus, Elia e quel flop in bianconero: “Io e Conte? Ecco la verità. Buffon top, Del Piero, Pirlo e gli scherzi…” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Quattro presenze senza lasciare particolare traccia di sé.Eljero Elia, esterno offensivo olandese, originario del Suriname, è riuscito nell'impresa di vincere uno scudetto con la Juventus di Antonio Conte pur passando alla storia come una vera e propria meteora calcistica del club bianconero. Stagione 2011-2012, Elia approda in Italia dalla Bundesliga e la società piemontese pagò il suo cartellino ben nove milioni di euro più uno di bonus. Una cifra importante, almeno pari alle notevoli aspettative che i dirigenti bianconeri dell'epoca nutrivano nei suoi confronti. Il riscontro del campo purtroppo non fu confortante e dopo l'esordio nella trasferta di Catania l'olandese finì presto nel dimenticatoio, non riuscendo mai a convincere del tutto Antonio ... Leggi su mediagol

