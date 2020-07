Juve, punto d’oro col Sassuolo. Pari Lazio, Roma ok. Il Lecce crolla (Di mercoledì 15 luglio 2020) Gol a grappoli nella serata del trentatreesimo turno di Serie A. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia è un vero e proprio show tra Juventus e Sassuolo. La Vecchia Signora va avanti, viene rimontata e superata, ma si salva e conserva così la testa della classifica. Anche perché la Lazio non dà segni di ripresa e pareggia sul campo dell'Udinese, ringraziando il proprio portiere. Spettacolo anche tra Roma e Hellas Verona: i capitolini vincono per 2-1. Nella lotta salvezza, brusco stop per il Lecce, travolto dalla Fiorentina.Sassuolo-JuveNTUS - Pronti via e la Juventus è già in vantaggio. Dopo 5 minuti è Danilo a sbloccare il risultato con una sassata da fuori area sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Higuain ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Juve punto Juventus, punti alla 32^ giornata: Sarri meglio solo del primo Allegri Sky Sport La Juve non va oltre il pari col Sassuolo

Il Lecce affonda in casa con la Fiorentina e resta in zona retrocessione

