Javier Rojas hackerato il profilo Instagram | Problemi di cuore per il ballerino (Di mercoledì 15 luglio 2020) Javier Rojas è rimasto senza profilo Instagram perché è stato hackerato e questo è un grande problema per il ballerino, soprattutto ora che potrebbe avere anche delle difficoltà nella sua vita sentimentale. Javier Rojas ha avuto un anno molto intenso, vista la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo ha dimostrato di … L'articolo Javier Rojas hackerato il profilo Instagram Problemi di cuore per il ballerino proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

PlayTheSilence_ : RT @cestlaviemacher: Postate ANCHE una storia menzionando INSTAGRAM e scrivendo che hanno hackerato l'account di Javier Rojas @javiufficial… - buenanochhhh : RT @cestlaviemacher: Postate ANCHE una storia menzionando INSTAGRAM e scrivendo che hanno hackerato l'account di Javier Rojas @javiufficial… - cestlaviemacher : Postate ANCHE una storia menzionando INSTAGRAM e scrivendo che hanno hackerato l'account di Javier Rojas… - ____albi : Javier Rojas ha smerdato la produzione, vinto 100mila euro, ricevuto la protezione assoluta di Alessandra Celentano… - rebelliousangeI : Buon giorno ad Javier Rojas only -

Ultime Notizie dalla rete : Javier Rojas Javier Rojas, profilo Instagram hackerato/ 'Vaffancu*o a chiunque sia stato' Il Sussidiario.net Javier Rojas, profilo Instagram hackerato/ “Vaffancu*o a chiunque sia stato”

Javier Rojas, profilo Ig cancellato e separazione Victoria: le ultime news

Javier Rojas vittima di un furto social: al ballerino è stato hackerato il profilo Instagram e lui sbotta sui social scagliandosi contro il colpevole. Brutta disavventura social per Javier Rojas, il b ...