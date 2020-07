Internet veloce nelle “aree bianche”: un passo fondamentale per la nostra quotidianità (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il decreto “Cura Italia” potrebbe rappresentare un passo fondamentale per la quotidianità dei cittadini. L’obiettivo è quello di fornire connessioni Internet veloci alle “aree bianche”, ovvero quelle zone che per ragioni di mercato sono ancora escluse da ogni programma di cablaggio. In particolare, la Toscana si pone come leader indiscusso di un programma in cui rientra anche il Comune di Cerreto Guidi, per cui sono stati investiti ben 2.659.843 euro. Sull’argomento si è espresso Vittorio Bugli, assessore all’innovazione e alla presidenza della Toscana, dichiarando come la recente situazione di emergenza abbia rappresentato una spinta fondamentale per contribuire allo sviluppo dei territori. Bugli ha poi sottolineato l’imponenza del progetto, ... Leggi su laprimapagina

GSalefino : @Robertogabelli3 @enrico30374285 @matteosalvinimi Se usassi 5 min del tuo per andare su Internet scopriresti che pr… - bIueprism : mi sto scaricando robe a caso su netflix perché potrei non avere il wifi per un mese e mezzo e non so quanto durerá… - max_manga : 'Internet bene di prima necessità'. E i consiglieri chiedono la rete veloce per tutti i cittadini - enrico00520628 : RT @HDblog: Cavo sottomarino TIM avvicina la Sardegna al continente: internet sarà super veloce - HDblog : RT @HDblog: Cavo sottomarino TIM avvicina la Sardegna al continente: internet sarà super veloce -