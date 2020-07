I fedeli pregano contro la legge sull’omotransfobia, il sindaco chiede ai carabinieri di identificarli (Di mercoledì 15 luglio 2020) A Lizzano un gruppo di fedeli si è radunato in Chiesa per pregare affinché il Decreto legge contro l’omotransfobia non passi. Il sindaco si è schierato dalla parte dei manifestanti fuori dalla Chiesa. A Lizzano, in provincia di Taranto – riporta il Corriere della Sera – don Giuseppe Zito, il parroco della Chiesa di San … L'articolo I fedeli pregano contro la legge sull’omotransfobia, il sindaco chiede ai carabinieri di identificarli proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

