“Ha un chiodo fisso…”. E Adriana Volpe si toglie un altro sassolino su Giancarlo Magalli: “La sua è un’ossessione” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Gli ascolti di Ogni Mattina, il programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola, non vanno affatto bene. Non è una novità dunque che se ne sia parlato ad oltranza. C’è anche chi ha fatto dell’ironia in merito, ossia il presentatore Giancarlo Magalli, che ha tirato in ballo lo share scadente del programma di Adriana Volpe, sua ex partner sul lavoro, scatenando un vero e proprio dissing sui social. Tra le pagine dell’ultimo numero del giornale TV Sorrisi e Canzoni, Adriana Volpe ha voluto riaprire l’argomento in merito agli ascolti di Ogni Mattina. Per quanto riguarda l’ex gieffina, pare che non ci sia da preoccuparsi affatto, e che sia di gran lunga migliore la qualità che la quantità ... Leggi su caffeinamagazine

