Guru delle start-up massacrato da un killer: il suo corpo smembrato con una sega elettrica (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un uomo è stato trovato decapitato e smembrato con una sega elettrica nel suo lussuoso appartamento di New York lunedì 13 luglio. Si tratta del 33enne Fahim Saleh, imprenditore milionario bengalese fondatore della startup per motociclisti “Gokada”. Il suo efferato omicidio ha scosso gli Stati Uniti e il mondo tech. Fahim è entrato in ascensore insieme al suo killer lunedì pomeriggio. Lo hanno ripreso le telecamere dell’edificio, ma l’uomo, coperto da occhiali, guanti e mascherina, non risulta riconoscibile. Quando l’imprenditore ha aperto la sua porta di casa, il killer lo ha assalito. “Il criminale aveva una valigia. Era una persona molto professionale”, ha dichiarato una fonte della polizia al New York ... Leggi su tpi

Corriere : Il guru delle startup decapitato e smembrato: il macabro omicidio che scuote il mondo tech - Sergio13011247 : RT @Corriere: Il guru delle startup decapitato e smembrato: il macabro omicidio che scuote il mondo tech - giobettarini : RT @maddai_: Perché partecipare è bello, ma vincere è meglio: tutti i segreti e gli stratagemmi delle campagne elettorali by @giodiamanti g… - ItaliaStarMagaz : Ucciso e fatto a pezzi il guru delle start-up - Martina_Carone : RT @maddai_: Perché partecipare è bello, ma vincere è meglio: tutti i segreti e gli stratagemmi delle campagne elettorali by @giodiamanti g… -