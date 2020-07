Guerra delle discoteche, condannato Morano (Di mercoledì 15 luglio 2020) Condanna a due anni e 4 mesi per Alberto Morano, il notaio e consigliere comunale di Torino, già candidato sindaco con la sua lista civica, nel processo per la cosiddetta Guerra delle discoteche. Secondo l’accusa Morano avrebbe chiesto, tramite un intermediario, denaro al responsabile della discoteca Cacao per non portare avanti le azioni in Consiglio comunale relative alla scoperta di presunti abusi e irregolarità della struttura. Il consigliere si è sempre dichiarato estraneo ai fatti e aveva ottenuto l’assoluzione in primo grado. Ora, di fronte alla Corte d’Appello, la sentenza si è ribaltata. Morano viene comunque assolto per due capi di accusa mentre per la tentata concussione è stato derubricato a tentata induzione ... Leggi su nuovasocieta

Ultime Notizie dalla rete : Guerra delle Guerra delle discoteche, Morano condannato Lo Spiffero (F. Gigante) Già in marcia i militari Italo-Canadesi per ricordare l’Operazione “Husky”

Lo Stato Maggiore della Difesa ha approvato lo svolgimento di un’iniziativa proposta dalla Difesa Canadese volta a commemorare il sacrificio di tutte le parti in conflitto durante l’Operazione “Husky” ...

Coronavirus, test e vaccini per vincere la guerra

Sono 80 le ricerche approvate dall’Oms. Una decina le multinazionali in campo. Quattro le terapie più promettenti, alcune si stanno già sperimentando La lotta al coronavirus non conosce tregua. Anche ...

