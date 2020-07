Formula 1, dalla Germania: Vettel verso un accordo con la Racing Point (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il futuro di Sebastian Vettel potrebbe presto essere deciso. Secondo la Bild, la prima ad anticipare il mancato rinnovo del pilota tedesco con la Ferrari ,, ci sarebbero colloqui in corso fra l'ex Red ... Leggi su quotidiano

UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #F1 | #Vettel-#AstonMartin, dalla Germania si parla di accordo alle porte - motori_it : Formula 1: Vettel a un passo dalla Racing Point - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | #Vettel-#AstonMartin, dalla Germania si parla di accordo alle porte - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #FormulaUno Dalla Germania: 'Colloqui per portare Vettel in Racing Point nel 2021' - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #FormulaUno Dalla Germania: 'Colloqui per portare Vettel in Racing Point nel 2021' -